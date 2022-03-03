Впервые в Азербайджане 12 марта в одном из красивейших регионов страны — в Хачмазе пройдет Фестиваль Весны, направленный на развитие агропромышленного сектора страны.

Как сообщила # организатор фестиваля, руководитель сообщества кулинаров–любителей Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде, фестиваль организуется по инициативе Агентства аграрных услуг Азербайджана и направлен на пропаганду и развитие этой отрасли.

Фестиваль обещает быть масштабным, а программа – насыщенной и разнообразной. На фестиваль в Хачмаз приедут звезды, популярные блогеры, журналисты.

Запланированы презентация агрокомпаний, приготовление и дегустация национального блюда «Баранина на садже», которое будет готовиться в двухметровом садже. Также запланирована презентация нового вида хлеба «Весна», знакомство со столичными и хачмазскими брендами, угощения от участников-компаний фестиваля и различные конкурсы, связанные с темой «Весна» и направленные на мотивацию и развитие талантов.

На творческий детский конкурс «Я рисую Весну» участники должны принести свои картины. Оценивать работы будет знаменитый художник с мировым именем – Нигяр Нариманбекова.

Адыль Юсифов. На фотоконкурс «Весна пришла» участники должны до 10 марта послать свои работы на электронный адрес [email protected] или телеграм +994 70 386 98 90. Оценивать работы будет известный фотограф

На видео конкурс «Весна — 22» участники также должны до 10 марта послать свои видео-работы (до 1 минуты) на Telegram 0503455595. Жюри конкурса — известный режиссёр Самир Керимоглу.

В рамках фестиваля также состоится Чемпионат по Нардам. Для любителей этой национальной игры будет отведено специальное место, где лучшие из лучших будут бороться за первое место (мужчины и женщины).

Победители всех конкурсов получат денежные призы — 500 манатов и подарки от спонсоров аграрного сектора за первое место, 300 манатов и подарки от спонсоров аграрного сектора за второе место, и 200 манатов и подарки от спонсоров аграрного сектора за третье место.