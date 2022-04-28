Бакинский джазовый фестиваль при поддержке Министерства Культуры Азербайджана представил азербайджанский джаз на всемирной выставке Jazzahead, сообщает #.

Jazzahead — джазовый фестиваль-выставка, которая проходит с 28 апреля по 1 мая 2022 года в Бремене (Германия).

На выставке ожидается около 15 000 посетителей со всего мира. «Баку Джаз Фестиваль» участвует на Jazzahead со дня её основания, с 2006 года.

В этом году наряду с фестивалем павильон Азербайджана выдвинул дуэт Афгана Расула и Дианы Гаджиевой в качестве нового проекта, претендующего на высокую оценку мировой джаз-сети. Афган Расул профессиональный пианист, участник конкурса молодых джаз-музыкантов в Монтре совместно с популярной вокалисткой Дианой Гаджиевой создали тандем, который за короткий промежуток времени полюбили как слушатели, так и профессиональные ценители данного жанра и был впервые представлен на сцене «Баку Джаз Фестиваля 2021».

Кроме того, специально для Jazzahead выпущен новый номер журнала Jazz Dünyası, который широко осветил все последние события, происходящие в азербайджанском джазе и за его пределами.

На Jazzahead также объявлено об открытии международного конкурса молодых исполнителей джаза «I am Jazzman! 2022». Посетители выставки Jazzahead смогут прямо там подать заявку на участие и приехать в Баку за победой.

Ещё одним интересным событием дня стало участие Исфара Сарабского на «Deutscher Jazzpreis 2022» , который прошёл в Бремене. Альбом Сарабского Planet был выдвинут в номинации «Лучший иностранный дебютный альбом года» и отобран жюри среди сотен представленных новых проектов.

«Jazzahead 2022» расширился для его международных участников: в Бремене больше залов и четыре вместо трех концертных площадок, а большой шатер дополнил широкое пространство яркой выставки-фестиваля.

Jazzahead является местом встречи международной джазовой сцены. Фестиваль превращает ганзейский город Бремен в джазовый мегаполис, а также приносит в Бремен культурную сцену, ежегодно меняющую страну-партнера. С момента своей премьеры в 2006 году мероприятие обогатило региональную и национальную культурную сцену своим высоким качеством и разнообразием, а также международным колоритом. Благодаря уникальной концепции показательного фестиваля, конференции, выставки и фестиваля, сосредоточенного вокруг центральной темы джаза, мероприятие превратилось в незаменимое сетевое событие для мировой джазовой сцены. Международная джазовая ярмарка Jazzahead выступает двигателем данного культурного направления.