В Москве состоится концерт известного пианиста Риада Маммадова. На вечере, который пройдет 20 октября в центре «Зотов» в том числе будут исполнены композиции в стиле джаз-мугам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в исполнении фортепиано и контрабаса (Сергей Корчагин) прозвучат джазовые стандарты, а также собственные фортепианные пьесы Риада Маммадова, написанные в мугамных ладах.

Этот концерт — взгляд на джаз как на музыку конструктивизма. Мугам в этом контексте заслуживает отдельного внимания как жанр, объединивший в себе философию, историю и саму жизнь музыки Востока. Программа концерта, в которой Партита Баха соединится с импровизациями, а джазовые стандарты Роджерса, Янга и Тилеманса — с сочинениями Мустафазаде, охватывает западные и восточные музыкальные течения и открывает возможности для новых трактовок.

Пианист и композитор Риад Маммадов, который окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности фортепиано, а также теоретическую аспирантуру как музыковед, в своей творческой деятельности смешивает разные жанры и музыкальные направления.

Он исполняет произведения из классического академического репертуара и вместе с тем развивает в России и за рубежом направление джаз-мугам, который стал сферой его сценических и научных интересов.

Публике пианист знаком по сольным концертам и совместным проектам с дирижером Теодором Курентзисом и его оркестром musicAeternа, а также по альбомам с классическим и авторским репертуаром.