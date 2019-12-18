Бакинские барды отметят 45-летие клуба призывом спасти коллегу

В Центре русской культуры 22 декабря в 17.00 состоится вечер, посвященный Международному Дню авторской песни и 45-летие Клуба авторской песни (КАП) «Баку».

Рассказывая об этом #, президент КАП, известный поэт-бард, продюсер, режиссер и КВН-щик Джавид Имамвердиев отметил, что на мероприятии соберутся друзья клуба, желающие разделить праздник и одновременно поддержать прекрасного бакинского барда Виталия Игольникова, страдающего тяжелым онкологическим заболеванием.

«Вход на наши мероприятия всегда свободный, но в этот раз мы решили продать билеты за символическую стоимость, так как весь сбор от этого концерта будет передан на лечение Виталия», — заявил Дж.Имамвердиев.

В благотворительной концертной программе примут участие известные бакинские барды, которые порадуют публику своим душевным исполнением.

Джавид Имамвердиев также коснулся вопроса проведения в этом году Бакинского Международного фестиваля авторской песни и поэзии:

«К сожалению, в этом году нам не удастся провести фестиваль из-за финансовых проблем. Мы помпезно отмечали 40-летие КАП, и все предыдущие годы, когда, начиная с 2007 года, нам удалось возродить фестиваль. Но, увы, в этом году мы не смогли найти средства. Будем надеяться, что фестиваль вернется к нам в следующем году», — заявил президент КАП корреспонденту #.

Бакинский Клуб авторской песни родился в 1974 году, его основоположниками явились такие известные на всем русскоязычном пространстве барды, как Ибрагим Имамалиев, Яков Коган, Александр Барьюдин и др. Бакинский КАП всегда входил в пятерку «сильнейших» клубов бывшего Советского Союза — наряду с московским и ленинградским. Первый Бакинский фестиваль состоялся в 1987 году, второй — в 1988.

После распада Советского Союза клуб почти не функционировал, возрождение клуба началось с 1996 года. Стали появляться новые авторы, начала формироваться новая публика. Это момент можно считать началом возрождения клуба на базе Центра русской культуры. Первый фестиваль в независимом Азербайджане состоялся в 2007 году при активной поддержке министерства молодежи и спорта и получил статус «международного». На фестиваль в Баку съезжаются барды не только из СНГ, но и из стран дальнего зарубежья.