Азербайджан поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений на постконфликтном этапе.

Как сообщает #, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана в Москве.

«Постконфликтное урегулирование — это процесс, состоящий из разных этапов, поскольку с конца прошлого года в урегулировании отношений наблюдался определенный застой», — добавил Байрамов.

Он подчеркнул, что за последние месяцы в этом вопросе достигнут прогресс, в том числе во время встречи лидеров двух стран. По его словам, сегодняшние переговоры дадут возможность продолжить обсуждение с делегацией Армении всех существующих вопросов, в том числе вопросов, связанных с мирным договором.