Нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с переговорами лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

«Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В регионе был дислоцирован российский миротворческий контингент, внесший незаменимый вклад в стабилизацию обстановки. Всегда будем помнить наших миротворцев, погибших при исполнении служебного долга», — подчеркнула дипломат.

Москва позитивно оценивает встречу руководства Армении и Азербайджана в Вашингтоне при посредничестве американской стороны. Россия надеется, что это поможет продвижению мира, заявила Захарова.

«Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня», — отметила дипломат.

Примирение Азербайджана и Армении должно основываться на балансе интересов и быть вписано в региональный контекст, подчеркнула Захарова.

«Важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств» — отметила дипломат.