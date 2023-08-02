Более 40 граждан Германии уже покинули Нигер при помощи Франции.

Как передает ТАСС, об этом журналистам заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Вчера и сегодня с помощью наших французских друзей мы уже смогли вывезти из Нигера более 40 немцев. Сегодня будут и другие рейсы», — сказала Бербок, вновь выразив благодарность французской стороне за содействие в вывозе немецких граждан. При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что Берлин поддерживает международные усилия по восстановлению конституционного порядка в Нигере.

Ранее в среду МИД Франции сообщил, что второй самолет с французами и гражданами других стран, эвакуированными из Нигера из-за военного мятежа, приземлился во Франции. Помимо граждан Франции, самолетом ВВС республики были вывезены граждане Бельгии, Германии, США и Канады. До этого телеканал BFMTV отмечал, что, помимо французов, в ходе эвакуации страну покинут около 800 иностранных граждан, в том числе представители Бельгии, Германии, Греции, Дании и Люксембурга.