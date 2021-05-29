Председатель КНР Си Цзиньпин верит, что Соединённые Штаты перейдут под власть Китая до 3035 года, такое мнение озвучил американский президент Джо Байден в ходе встречи с военными на базе в штате Вирджиния.

«Си Цзиньпин твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, так как автократии могут быстро принимать решения», — сказал демократ и пояснил, что в настоящее время идёт «сражение между демократиями и автократиями».

Политик добавил, что неоднократно проводил встречи с китайским лидером.

Телеканал Fox News отмечает, что Байден допустил оговорку и имел в виду 2035 год.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена считает главным геополитическим вызовом для Вашингтона в XXI веке отношения с КНР.

При этом глава китайского МИД Ван И сообщил, что деградация китайско-американских отношений произошла по вине администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Министр призвал Вашингтон отказаться от предрассудков и необоснованных подозрений в отношении Китая (aif.ru).