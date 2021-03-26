Байден заявил о намерении идти на второй срок

Американский лидер Джо Байден намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в четверг на своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства.

«Мой ответ — да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю», — сказал он. Позднее, отвечая на уточняющий вопрос, Байден добавил, что в принципе не любит загадывать на будущее, однако в настоящий момент его ожидания именно таковы. «Я сказал, что я этого ожидаю», — пояснил он. «Я никогда не могу с уверенностью планировать ничего заранее на срок в четыре или три с половиной года», — добавил Байден.

Ему был также задан вопрос, рассчитывает ли он участвовать в выборах вместе с Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента. «Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер», — ответил Байден.

Нынешнему президенту также задали вопрос про его предшественника — Дональда Трампа, который, по словам журналиста, на аналогичном по времени этапе своего президентства уже начал готовиться к следующим выборам. «Мой предшественник… Боже мой, как мне его не хватает», — ответил Байден, засмеявшись.

Президента спросили, рассчитывает ли он, что на следующих выборах его противником снова будет Трамп. «Ну хватит, я даже об этом не думаю. Я понятия не имею, я понятия не имею даже, будет ли еще Республиканская партия. А вы?» — ответил глава государства.

Предыдущие президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Республиканец Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.

Президент США заявил, что ответственность за то, будет ли продолжаться внутриполитический раскол в стране, лежит в первую очередь на его противниках из Республиканской партии.

«Я думаю, что моим коллегам-республиканцам придется решать, хотим мы работать вместе или нет. Либо же они решат, что хотят идти по пути <…> разделения страны, продолжать политику раскола. Но я так поступать не стану», — заявил американский лидер. «Все, что я знаю, — это то, что меня избрали для того, чтобы я решал проблемы, а не создавал раскол», — добавил он.

Байден также подчеркнул, что намерен поочередно заняться всеми основными внутриполитическими проблемами страны, в том числе иммиграционной реформой и ужесточением контроля над оборотом огнестрельного оружия, однако его основным приоритетом в настоящий момент остается борьба с пандемией нового коронавируса.