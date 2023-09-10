США не занимаются сдерживанием Китая, а лишь хотят предсказуемых отношений с Пекином и региональной стабильности, заявил в воскресенье президент США Джо Байден.

«Я не собираюсь сдерживать Китай, но я хочу убедиться, что наши отношения с Китаем выстраивались предсказуемым образом», — сказал он на пресс-конференции во Вьетнаме, куда он отправился после саммита лидеров G20 в Дели. По мнению Байдена, Китай занимается сейчас изменением «правил игры» в том, что касается торговли и других вопросов.

Президент США указал, что отправился в Индию и во Вьетнам не для того, чтобы сдерживать усиление позиций Китая, а в целях обеспечения стабильности, и именно для этого Вашингтону нужны альянсы со странами во всем мире.

Байден добавил, что в скором времени рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.(interfax.ru)