Президент США Джо Байден назвал разочаровывающим решение федерального суда Южного округа штата Техас о частичном прекращении программы защиты от депортации нелегальных иммигрантов, прибывших на американскую территорию детьми. Согласно распространенному в субботу заявлению главы Белого дома, Минюст обжалует данное решение.

«Решение федерального суда вызывает глубокое разочарование. Хотя постановление не затрагивает нынешних участников программы DACA [Deferred Action for Childhood Arrivals — программа, позволяющая отсрочить депортацию молодых людей, которых привезли в США детьми], оно ставит сотни тысяч молодых иммигрантов перед неопределенным будущим, — отметил Байден. — Министерство юстиции намерено подать апелляцию на данное решение, чтобы сохранить и укрепить программу DACA». Министерство внутренней безопасности (МВБ) также представит предложение о действии программы.

«Но только Конгресс может в итоге обеспечить решение [вопроса], открыв путь к гражданству для соискателей, что даст им стабильность и определенность, в чем нуждаются и чего заслуживают эти молодые люди», — считает президент США. Байден призвал законодателей срочно принять соответствующий законопроект.

Как заявил глава МВБ Алехандро Майоркас, вердикт суда не помешает усилиям ведомства по защите соискателей легального статуса. «Министерство сосредоточено на защите программы и будет участвовать в общественном процессе нормотворчества для сохранения и укрепления DACA. <…> Мы продолжим рассматривать запросы на продление участия в программе», — говорится в заявлении Майоркаса. По его словам, только принятие соответствующего законопроекта даст участникам программы полную защиту от депортации и откроет путь к получению гражданства.