Байден. Украина. Россия

Джо Байден выиграл выборы в США, но пока еще действующий президент Дональд Трамп не хочет с этим согласиться и начинает серию юридических исков в судах разных инстанций.

По мнению американских специалистов, бывших судей и прокуроров, которые сейчас работают в университетах и исследовательских центрах, перспектив у исков Трампа фактически нет.

Во-первых, в США отсутствует традиция фальсифицировать выборы. Заметим, что в отличие от постсоветского пространства там законы и традиции чтут. Возможны незначительные ошибки, технические сбои, но они не носят системного характера и в принципе не могут повлиять на общий результат.

Трамп совершает политическую ошибку, так как обвиняет в фальсификациях избирательные комиссии в штатах, где их возглавляют республиканцы. Тем самым он наносит, по крайней мере, репутационный удар по своим однопартийцам.

Во-вторых, если комиссии фальсифицировали результаты президентских выборов, то почему во многих штатах, где победил Байден, были выбраны республиканцы в Палату представителей и Сенат. Уж если фальсифицировать, то на полную катушку. Как раз в нижней палате у демократов было большинство и по логике Трампа они должны были заниматься его сохранением и приумножением.

На самом деле все наоборот. Демократы сохранили большинство в палате, но республиканцы серьезно улучшили свое положение. Как-то не вписывается это в логику претензий Трампа и на суде ему будет очень сложно доказать факт фальсификаций.

Затягивая процесс передачи власти, действующий президент затрудняет, по крайней мере, начальный этап выработки американской политики как внутри страны, так и за ее пределами.

Во всех странах следят за избирательным и политическим процессами в США. В Киеве и Москве очень многие задаются вопросом о том, какой будет политика Байдена в отношении Украины и России.

Во многом ее влияние на две страны взаимосвязано и поэтому в Восточной Европе это стержневой вопрос.

Будучи вице-президентом при Бараке Обаме Байден был серьезно вовлечен в выработку и осуществлению американской политики в отношении Украины. В отличие от тогдашнего президента он настаивал на оказании более массивной, в первую очередь поставками вооружений, помощи Киеву в отражении российской агрессии в Крыме и на Донбассе. К сожалению Обама не прислушался к своему вице-президенту и конгрессу и допустил оккупацию почти 20% украинской территории.

Байден всегда поддерживал введение широких и глубоких санкций в отношении России, в том числе и ее финансового сектора. В Москве с дрожью в коленях представляют, какие проблемы могут возникнуть для России, если весной будущего года уже принятый конгрессом санкционный механизм будет запущен Белым домом. При этом есть и другие законопроекты, которые тормозились из последних сил администрацией Трампа.

В Киеве очень бы хотели, чтобы все эти действия были не на словах, а на деле. Ведь сужение экономических возможностей России обязательно скажется на ее способности проводить агрессивный курс. Деньги — кровь войны. Нет денег, нет войны. В полной мере это относится и к Южному Кавказу.

Российская экономика испытывает серьезные проблемы из-за западных санкций, но пока они носят секторальный и персональный характер. Распространение их на финансовый и банковский секторы нанесет очень серьезный удар по российской экономике, испытывающей большой дефицит в свободных финансовых ресурсах. Добавим к этому проблемы в российской углеводородной отрасли, которые в значительной степени связаны с невозможностью получения западных технологий и оборудования и связанных с этим освоением новых месторождений нефти и газа.

В этом году Москва сводит бюджет с огромным дефицитом и для его покрытия предполагается девальвация рубля, которая уже фактически началась. Как следствие, инфляция и другие неприятности.

Еще в период избирательной кампании в Кремле предприняли ряд шагов для установления контактов со штабом Байдена. Цель очевидна — понять, какой будет политика, и каких уступок новая администрация может потребовать в обмен на снятие или ослабление санкций. Попытки оказались безуспешными, с кремлевскими эмиссарами никто общаться не захотел, и ясности никакой не появилось. Все это определяет сильную нервозность в московских коридорах власти. В том числе и в выработке политики в отношении Украины.

В Киеве же наоборот, смотрят в будущее с некоторым оптимизмом. На берегах Днепра очень рассчитывают на усиление американской помощи в расширении номенклатуры поставляемых вооружений и в проведении совместных маневров и учений с американской армией. Американские военные корабли в украинских портах, полеты американских боевых самолетов совместно с украинскими летчиками — все это необходимые элементы подготовки к будущему отпору агрессору.

Байден известен своим вниманием к проведению реформ в Украине и, несомненно, оно усилится, когда он займет Овальный кабинет в Белом доме. Речь идет не только об Украине, но также и Молдове.

Американская дипломатия не преминет воспользоваться общим ослаблением позиций России на Южном Кавказе. Пусть никого не вводит в заблуждение тактический успех Путина в виде размещения российских миротворцев на линии разделения в Карабахе. Москва потеряла Азербайджан, но приобрела ли она Армению в долгосрочной перспективе очень большой вопрос.

Есть еще одно обстоятельство, о котором сейчас в России практически не говорят. А зря.

Байден является сторонником снятия эмбарго с нефтяной промышленности Ирана и тем самым возвращением на рынок 2,2 млн. баррелей в день его экспорта. Удар придется по России, так как приведет к серьезному снижению цен на нефть, в частности, в Европе, куда ринутся иранские углеводороды. И санкции против России можно ввести позже, в зависимости от результатов на нефтяном рынке.

Еще одну неприятность России готовит Байден. Он обещает вложить $2 трлн. в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и строительство новых АЭС.

Предполагается ввести новые жесткие стандарты потребления топлива автопарком, а американское автомобилестроение должно стать мировым лидером в производстве электромобилей. К 2035 году осуществится «нулевой выброс» в электроэнергетике.

Совсем недавно губернатор Калифорнии объявил о том, что с 2035 года в 40-миллионном штате будет запрещена продажа новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В штате проживает 12% населения США. За Калифорнией следует штат Нью-Йорк. Аналогичный законопроект уже внесен в Сенат. И президент-демократ только ускорит этот процесс.

Если учесть динамику роста продаж электромобилей в Европе и Китае, то российскую нефтянку ожидают очень нелегкие времена. В любом случае нефтяной навес на рынке не имеет тенденции к рассасыванию, наоборот, он будет увеличиваться.

Конечно, в Вашингтоне будут принимать в отношении Украины и России достаточно взвешенные решения. Тем не менее, общая тенденция американской внешней политики в данном вопросе просматривается достаточно ясно.

Россию ждут нелегкие времена, ее соседей будут поддерживать, и ограничивать агрессивные устремления Москвы. Похоже, что период политического, экономического и военного доминирования Кремля над соседями по периферии российских границ подошел к своему логическому концу. Империя начала стремительно деградировать.