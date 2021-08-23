Соединенные Штаты с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек, при этом порядка 28 тыс. из них покинули республику с 14 августа. Об этом заявил в воскресенье президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

Он рассказал, что США эвакуируют из Афганистана не только американцев, но и граждан стран — участниц НАТО, государств-партнеров, включая их дипперсонал. «По состоянию на сегодняшнее утро с 14 августа мы эвакуировали почти 28 тыс. человек на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартерные рейсы, в результате чего общее число людей, эвакуированных с июля, составило около 33 тыс. человек», — отметил глава государства, указав, что США эвакуируют и граждан Афганистана.

По словам Байдена, мобилизация гражданской авиации для эвакуации из Афганистана не должна оказать влияние на коммерческие авиаперевозки. «Авиакомпании участвуют в этой программе на добровольной основе, и мы им очень благодарны за это. В этой работе будут задействованы только по три-четыре самолета от каждого из ведущих перевозчиков, так что она не повлияет на коммерческие перевозки или влияние этой меры на них будет минимальным», — сказал Байден.

Администрация США обсуждает вопрос продления срока эвакуации из аэропорта столицы Афганистана после 31 августа, однако надеется, что не придется принимать данное решение, заявил Байден.