Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

«Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США», — сказал Байден в эфире виртуального съезда демократов.

Политик пообещал, что в его президентство США преодолеют «эпоху тьмы». «Дайте людям свет — и они найдут свой путь. Эти слова относятся и к нашему времени. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы», — сказал он.