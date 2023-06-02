Президент США Джозеф Байден анонсировал скорое вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом # сообщает со ссылкой на Reuters.

Во время выступления в Колорадо-Спрингс американский лидер заявил, что, несмотря на попытку президента России Владимира Путина разорвать альянс своим нападением на Украину, НАТО становится сильнее. Альянс, в частности, укрепляется вступлением Финляндии, а вскоре и Швеции.

«Это произойдет, я обещаю вам», — сказал Байден.

Отметим, что Венгрия и Турция не ратифицируют запрос Швеции о вступлении в НАТО. Анкара обвиняет Стокгольм в поддержке терроризма.