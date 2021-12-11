«Я с оптимизмом смотрю на нашу страну. Я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», — сказал он. Президент пояснил, что считает так из-за больших возможностей США, включая высокоразвитую науку и технологии.

В феврале Байден назвал свою жизнь в Белом доме «золотой клеткой». «Я просыпаюсь утром, смотрю на супругу Джилл и говорю: «Где мы, черт возьми?»», — рассказал он. Политик пояснил, что больше сотни раз бывал в Овальном офисе, когда занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, но никогда до этого не был в жилой части Белого дома. По его словам, она существенно отличается от резиденции вице-президента (lenta.ru)