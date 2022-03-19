Президент США Джозеф Байден на следующей неделе примет в Брюсселе участие в саммите «Группы семи» (G7), посвященном ситуации вокруг Украины.

Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Как вы все знаете, он отправится в Брюссель, где у него будет насыщенный день в четверг», — сообщила Псаки.

Она напомнила, что Байден примет участие в чрезвычайной встрече в верхах НАТО и саммите Евросоюза. Позже в этот же день президент США прибудет на встречу G7, созванную Германией, чтобы провести дальнейшее обсуждение с американскими союзниками и партнерами ситуации на Украине.

Джен Псаки добавила, что участники саммита G7 «готовят ответ на спецоперацию России на Украине».