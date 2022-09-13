Президент США Джо Байден после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне «потерялся» и попросил помочь ему, сообщает Sky News.

Глава государства 12 сентября представил свое видение программы Cancer Moonshot по сокращению смертности от рака. В конце выступления он поблагодарил аудиторию за внимание, отошел от трибуны и собирался уйти, но остановился и начал растерянно оглядываться по сторонам.

После этого он позвал на сцену помощников и, развернувшись спиной к зрителям, спросил, куда ему идти дальше. Президент ушел в сопровождении ассистентов только после подсказки.

В этом году Байдену исполняется 80 лет. Он самый пожилой президент США в истории. Его регулярно критикуют за частые оплошности. (Газета.Ру)