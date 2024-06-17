Третий Baku Piano Festival открылся зажигательным вечером фламенко с танцем от испанской танцовщицы-виртуоза Ребеки Ортега, сообщает #.

Она сумела создать потрясающее шоу, устроив для зрителей увлекательную и страстную музыкальную визуализацию испанской страсти и экспрессии в традиционном стиле фламенко со своими авторскими импровизациями.

Ребека Ортега работала с группой «NottinghamFlamenquitas», обучалась мастерству классического фламенко в «Культурной академии фламенко Кармен Амайя», проходила практику во всемирно известном «Centro de Arte Flamenco y DanzaEspañola Amor de Dios» в Мадриде, в «EscuelaMayor de Danza», и в Профессиональной танцевальной академии в Севилье. Она также изучала современный танец у мастера Мануэлы Ногалес.

Ее танец включает обширный репертуар, включающий классическое фламенко, а также личные сценические наработки, связанные с театральным и цирковым мастерством. Как танцовщица фламенко она отличается яркой экспрессией, чувством ритма, элегантностью и высоким уровнем сценического мастерства.

Бакинский международный фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.