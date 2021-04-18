Байден после критики пообещал увеличить квоту на прием беженцев в США

Президент США Джо Байден заявил, что увеличит миграционную квоту на прием беженцев. Накануне Байден подписал указ, продлевающий исторически низкую квоту в 15 тыс. беженцев, хотя в феврале обещал увеличить ее до 62,5 тыс. Решение вызвало критику со стороны представителей Демократической партии и правозащитных организаций.

«Мы собираемся увеличить число. Проблема в том, что ситуация с беженцами наложилась на кризис с молодыми людьми на границе. Мы не могли заниматься двумя вещами одновременно, но мы собираемся увеличить число»,— сказал господин Байден журналистам.

Квота в 15 тыс. беженцев была установлена предшественником Байдена Трампом. Джо Байден в ходе предвыборной кампании обещал отменить решения Трампа, связанные с ограничением иммиграции. После вступления в должность он, в частности, приостановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации, позволявший финансировать его за счет средств других федеральных программ.

По данным Бюро таможенного и пограничного контроля США, в марте на южной границе страны были задержаны примерно 172 тыс. незаконных мигрантов — это максимум за последние 15 лет. Ведомство отмечает рост числа одиноких детей, пытающихся пересечь границу. Это происходит на фоне введенной Байденом политики, по которой дети подлежать немедленному возвращению в Мексику только в сопровождении взрослых. (kommersant.ru)