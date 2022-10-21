Президент США Джо Байден в четверг подверг резкой критике республиканцев, допускающих возможность сокращения помощи Вашингтона Киеву.

«Они (республиканцы) говорят, что если они победят [на выборах в Конгресс], то вряд ли продолжат финансировать Украину. <…> Эти ребята не понимают. Это гораздо больше, чем Украина. Это Восточная Европа. Это НАТО. Это действительно серьезные <…> последствия. <…> У них нет никакого понимания американской внешней политики», — заявил Байден на мероприятии по сбору средств, проходившем в Филадельфии (штат Пенсильвания) в преддверии упомянутых выборов. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

«Эти ребята из другой команды этого не понимают. Они не понимают, что то, что делает Америка, будет определять то, как действует остальной мир. <…> Они смотрят на нас как на лидера. Они смотрят на нас <…>, потому что они не такие большие или могущественные», — добавил демократ Байден.