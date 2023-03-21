Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект, согласно которому американская разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении нового коронавируса. Об этом сообщил Белый дом в распространенном письменном заявлении.

В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон: <…> S. 619, «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года», который требует от директора Национальной разведки рассекретить определенную информацию, касающуюся происхождения COVID-19″, — отмечается в документе. (ТАСС)

