Президенту США Джо Байдену нечего передать главе КНДР Ким Чен Ыну кроме приветствия, пишет южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на журналистов пула Белого дома.

После встречи американского лидера с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном журналисты спросили у Байдена, есть ли ему что передать Ким Чен Ыну. Тот ответил «Привет», а после паузы добавил: «Это все… Точка».

Ранее президент США заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне, в том числе возможного ядерного испытания, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна.

У Байдена проходит трехдневный визит в Южную Корею, который завершается в воскресенье, 22 мая. После этого американский лидер направится в Японию.