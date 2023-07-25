Соединенные Штаты Америки (США) выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдет разнообразное вооружение — от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
В новый пакет военной помощи для Украины вошли:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- БПЛА Black Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные системы;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- приборы ночного видения и тепловизионные системы;
- запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», — отмечают в Пентагоне.