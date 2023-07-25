Соединенные Штаты Америки (США) выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдет разнообразное вооружение — от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • БПЛА Black Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • боеприпасы для расчистки препятствий;
  • более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • приборы ночного видения и тепловизионные системы;
  • запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», — отмечают в Пентагоне.

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