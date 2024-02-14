Эквадор получит от США американские вертолеты UH-60A/L Black Hawk в рамках соглашения о передаче им вооружений и военной техники российско-советского производства, а именно вертолетов Ми-171 и Ми-17-1B. Об этом сообщает портал Infodefensa.

При этом сейчас из всех имеющихся у Вооруженных сил Эквадора вертолетов российско-советского производства лишь один находится в минимальной оперативной готовности.

Отмечается, что после получения UH-60A/L будут применяться в борьбе против террористических организаций, действующих в стране.