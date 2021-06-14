Президент США Джо Байден заявил в понедельник по итогам переговоров в Брюсселе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что провел очень хорошую встречу. Его слова передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

«У нас была очень хорошая встреча», — отметил руководитель вашингтонской администрации.

Когда один из журналистов попросил президента повторить, тот ответил: «Я ничего не говорил».

По данным пресс-пула, главы двух государств сначала провели встречу тет-а-тет, а затем к ним присоединились члены делегаций. Так, вместе с Байденом в переговорах приняли участие его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. Как отмечают журналисты, все они были в масках. Переговоры в целом продлились менее двух часов. (ТАСС)