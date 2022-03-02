Президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием О положении страны перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса в ночь на среду, 2 марта, заявил, что Минюст США создает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Речь главы государства транслировал ряд американских каналов.
Президент Зеленский, украинцы — вы вдохновляете весь мир. Граждане, своими телами перекрывающие движения танков. Украинские студенты, учителя — все превратились в солдат. И в этой борьбе Зеленский, выступая перед Европейским парламентом, сказал: «Свет победит тьму», — начал свою речь американский президент.
Далее он сказал, что нападение на Украину было ничем не обоснованным.
«Путин думал, что поссорит нас с Европой, но он ошибся. Мы вместе, мы сильны, мы готовим коалицию со свободолюбивыми странами Европы, чтобы лицом к лицу встретиться с Путиным. Мы боролись с российской ложью, используя только правду. И теперь свободный мир призовет Путина к ответу. Путин изолирован от мира как никогда ранее в истории. Вместе с нашими союзниками мы прибегаем к мощным экономическим санкциям», — сказал Байден.
Глава Белого дома заявил Путину и российским олигархам, которые украли миллиарды долларов в результате правления сегодняшнего режима, что США ставят на этом точку.
«Мы отрезаем доступ России к технологиям, что лишит их экономику силы и ослабит армию. Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, — хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», — сказал он.
При этом он отметил, что из-за санкций, введенных Западом против РФ, российский фондовый рынок потерял 40% капитализации, и заверил, что американские санкции в отношении России будут оказывать эффект только на российскую экономику, а власти США будут делать все, чтобы защитить американцев от возможного влияния рестрикций.
Наконец, Байден объявил, что Соединенные Штаты присоединяются к своим партнерам и закрывают небо для российских самолетов.