Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление Украины в НАТО во время происходящих на ее территории боевых действий с Россией будет означать начало третьей мировой войны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто не вступает в НАТО во время войны: атака на страну НАТО означает участие в войне, в третьей мировой войне. Вопрос не в том, должны ли они вступать, а о том, когда они смогут вступить в НАТО», — сказал американский лидер.