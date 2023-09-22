Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в интервью на YouTube-канале OLGA признался, что избегает активности в виде лайков и комментариев в социальных сетях.

«Я часто бездельничаю с мобильным телефоном в руках. Но я не ставлю лайки и не пишу комментарии. Ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду.

Есть вещи, которых я предпочитаю избегать из-за того, что может произойти дальше. Но в повседневной жизни со своей семьей и друзьями я ни в чем себе не отказываю», — сказал Месси.