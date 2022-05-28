Президент США Джо Байден обвинил президента России Владимира Путина в «старании уничтожить культуру и идентичность украинского народа».

Об этом он сказал в выступлении перед выпускниками Военно-морской академии США в пятницу, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Washington post.

«Россия нападает на школы, детские сады, больницы, музеи, не имея другой цели, как уничтожить культуру… совершает прямое нападение на фундаментальные принципы международного порядка, основанного на правилах» — сказал он.

Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества по противодействию российской агрессии, добавив, что Путин «НАТОвизировал всю Европу», побуждая Швецию и Финляндию стремиться к членству в оборонном альянсе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в проведении очевидной политики геноцида на востоке Украины. Цель россиян ясна, сказал Зеленский — превратить больше городов в Донбассе в руины, как это сделали в городе Мариуполь.

Байден ранее также называл действия русских войск в Украине геноцидом.

Как сообщалось, первый независимый отчет по обвинениям РФ в геноциде в Украине утверждает, что действия России в Украине дают достаточно доказательств, чтобы заключить, что Москва разжигает геноцид и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.