За 10 лет, прошедших с момента аннексии украинского полуострова Крым, Россия стремится изменить его этнический состав и подавить украинскую и крымскотатарскую общины. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International (AI), опубликованном в понедельник, 18 марта, в десятую годовщину аннексии.

РФ систематически пыталась искоренить украинскую и крымскотатарскую национальную идентичность, ограничивая или запрещая использование украинского и крымскотатарского языков в образовании, средствах массовой информации, национальных праздниках и других сферах жизни, а также подавляя религиозные и культурные практики, которые не соответствуют одобренным Москвой, указал исследователь AI по Украине Патрик Томпсон. Кроме того, пророссийские «власти» насильственно вывезли население из Крыма и переселили туда российское гражданское население, добавил эксперт.

Москва проводила политику, направленную на подавление нерусской идентичности на всем полуострове, говорится в докладе AI. Так, сразу после аннексии Россия ввела в Крыму собственную школьную программу, что «привело к индоктринации и угрозам репрессий в отношении учителей, учеников и родителей», не согласных с этим, указывается далее. В то же время пророссийские «власти» «систематически уничтожают украиноязычное образование», подчеркнули правозащитники.

Составители доклада особо выделяют давление на мусульманское население полуострова, большинство которого составляют крымские татары. Российские правоохранительные органы не раз срывали пятничные молитвы в мечетях и обыскивали дома в поисках религиозной литературы, отмечают правозащитники. «Более 100 крымских мусульман были привлечены к ответственности по необоснованным обвинениям в терроризме и приговорены к лишению свободы на срок до 24 лет, которые они отбывают в России», — подчеркивают в AI.

«В течение многих лет мы били тревогу по поводу подавления Россией прав человека в Крыму. Десять лет спустя мы сможем подвести итог тому, какое влияние это оказало на полуостров», — отмечает Amnesty International. Эксперты не исключают, что у Москвы существует такой же план и в отношении других оккупированных украинских территорий. AI призвала Россию немедленно прекратить нарушения международного гуманитарного права и права в сфере прав человека в Крыму и на оккупированных территориях Украины. (DW)