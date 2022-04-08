Президент США Джо Байден осудил атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, отметив, что это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией.

Как передает УНИАН, об этом президент США сообщил в социальной сети Twitter.

«Нападение на украинский вокзал — еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которой были нанесены удары по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места», — подчеркнул Байден.

По его словам, США продолжит помогать в вопросе безопасности и с поставками оружия Украине для обороны.

«И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности», — говорится в сообщении.