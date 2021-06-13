Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его супруга Джилл Байден нарушили королевский протокол на саммите G7, сообщает издание Daily Star.

Согласно правилам, последними на мероприятие должны прибывать члены королевской семьи, в том числе королева Великобритании Елизавета II. Всего гости должны успеть прибыть до этого момента. Кроме того, только после ухода с мероприятия королевы остальные гости могут уезжать.

Однако, из-за небольшого опоздания на несколько минут, Джо и Джилл Байдены пришли последними. Впрочем, королева не сделала американскому лидеру замечание — это была их первая встреча с тех пор, как Джо Байден стал президентом.