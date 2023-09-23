В Хельсинки молния ударила в районе станции метро Гертониеми, что повлияло на движение метрополитена в финской столице.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Yle.

Это произошло около 10:30 утра по местному времени в субботу.

В результате удара оборудование, регулирующее движение поездов на востоке Хельсинки, не работает, сообщила служба управления метрополитена.

Поезда метро идут примерно с десятиминутным опозданием, некоторые стоят на месте.

«Мы не можем оценить, сколько времени продлится ремонт», – отмечает Кайса Хиета, диспетчер движения.