Байден констатировал «потрясающий прогресс» в борьбе с коронавирусом в США

США достигли «потрясающего прогресса» в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Джо Байден, пишет РИА «Новости».

«Позвольте мне, прежде всего, сказать: несмотря на то, что впереди нас по-прежнему ожидает долгий путь, большой объем работы в мае, июне — мы добились потрясающего прогресса», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что число заражений и смертей от коронавируса в США значительно снизилось благодаря действиям, предпринятым его администрацией.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заболели 32 138 904 человека, умерли 572 850 пациентов. За последние сутки подтвердились 14 тыс. заражений.