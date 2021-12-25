Вице-президент США Камала Харрис повторно сдала отрицательный тест на коронавирус. Во вторник, Харрис работала с сотрудником своего аппарата, который, как оказалось, переносил COVID-19 в бессимптомной форме.

В пятницу утром вице-президент сдала ПЦР-тест на COVID-19, и результат оказался отрицательным, передает РИА Новости сообщение пресс-пула Харрис. Отрицательным был и результат экспресс-теста на антиген.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден также сдал отрицательный тест на коронавирус после того, как один из сотрудников Белого дома, тесно контактировавший с американским лидером, заболел COVID-19. Об этом сообщили представители администрации, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Джейн Псаки, 17 декабря заболевший сотрудник «провел примерно 30 минут на борту №1 вблизи президента». Байден не ушел на карантин, так как полностью привит. Заболевший сотрудник был полностью вакцинирован и ревакцинирован, он также «сдал отрицательный тест перед посадкой на борт №1» (rg.ru).