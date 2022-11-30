Президент США Джо Байден готов «в крайнем случае» прибегнуть к военным средствам, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил изданию Foreign Policy спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Ирана ядерного оружия», — сказал Малли, подчеркивая, что «время для этого еще не пришло».

По его словам, администрация США по-прежнему отдает предпочтение дипломатии в урегулировании вопроса о возможном появлении у Ирана атомного оружия.