Соединенные Штаты Америки позволят европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, комментируя сообщения о том, что партнеры ожидают официального одобрения от Вашингтона. Он уверяет, что Штаты не откладывают обучение украинских пилотов, пишет CNN.

«Да, мы это сделаем. Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем способствовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы», — сказал Салливан. (УНИАН)