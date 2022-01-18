«Когда я обращался к господину Президенту с предложением о памятнике Гаджи Зейналабдину Тагиеву, я сказал, что у меня более половины миллионов фолловеров в соцсетях и когда эта встреча пойдет в эфир, мне будут писать недовольные комменты – почему я, присутствуя на такой важной встрече, промолчал и не озвучил заветную мечту миллионов азербайджанцев о памятнике Тагиеву? И на эти мои слова Президент отреагировал положительно. Решение было принято и началась работа над созданием памятника Тагиеву… Мечты сбываются! Первый день весны стал для меня одним из самых счастливых дней в моей жизни!», — таким воспоминанием поделился сегодня с журналистами Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде.

Как уже сообщало #, сегодня в центре Баку состоялось открытие памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

В церемонии принял участие глава государства Ильхам Алиев. Напомним, что 11 марта 2020 года Президент подписал распоряжение об установке памятника. Был объявлен конкурс на лучший макет монумента, победителем которого стал народный художник Ханлар Ахмедов.

С инициативой установки памятника прославленному меценату и общественному деятелю на встрече деятелей культуры с Президентом выступил Бахрам Багирзаде.

«Ветренный, холодный февраль заканчивался… На календаре оставалось несколько дней зимы… Все шло, как всегда – работа, дом, друзья, встречи… Ничто не предвещало необычного поворота событий… Раздался звонок с незнакомого номера. Вежливый голос озвучил, что Фонд Гейдара Алиева приглашает меня 1 марта на встречу господина Президента с деятелями искусства, которая пройдет в Центре Гейдара Алиева. Я подумал, что формат будет обычным – мы в зале, Президент на сцене, прозвучат речи и на этом все закончится. Но нас провели не в концертный зал, а в помещение с огромным круглым столом, в котором господин Президент встречается со своими важными гостями. Все приглашенные сели согласно табличкам с именами. Встреча началась. И когда каждый заговорил о том, что было для него важным, пришло осознание, что формат будет совершенно другим, чем я думал. Выступал Таир Салахов, который, к сожалению, покинул нас в прошлом году… Затем были Омар Эльдаров, Фархад Бадалбейли, Эльбай Касымзаде, Зейнаб Ханларова, Гаджи Исмайлов, Афаг Баширгызы и последним передо мной был Таир Иманов. Обстановка была настолько искренней и теплой, что мне, как гражданину, как жителю Баку, захотелось внести свою лепту и озвучить то, о чем долгие годы мечтали многие азербайджанцы», — вспоминает Бахрам тот особый день.

«Обращаясь к Президенту, я предложил установить в Баку памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву. На что господин Президент ответил, что я прав, что у Тагиева очень много заслуг перед Азербайджаном и рассказал историю о своем дедушке, который в юности жил в Западном Азербайджане и написал письмо Гаджи Зейналабдину. И Тагиев, не зная этого молодого человека, оплатил ему обучение в Санкт-Петербурге, где он получил образование и стал военным врачом. Как сказал господин Президент, продолжение этой истории о его дедушке Азизе Алиеве, знают все», — рассказывает Багирзаде.

Напоследок заслуженный артист размышляет:

«Наверное, моя книга с символическим названием «Мечты сбываются», изданная несколько лет назад, помогла мечте сбыться, и не только моей, но и многих миллионов, которые любят и почитают благие деяния Гаджи Зейналабдина Тагиева. В этот счастливый день я хочу сказать только одно: «Огромное спасибо, господин Президент!».