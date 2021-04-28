Азиатский банк развития планирует внедрить систему отслеживания в сегменте продуктов питания

Шри-ланкийский блокчейн-стартап Tracified выиграл международный тендер Азиатского банка развития (АБР) на внедрение системы отслеживания продуктов питания в Азербайджане. Сообщается, что проект под названием «Фонд цифрового развития для Азии и Тихого океана — Система отслеживания продуктов питания в Азербайджане» в зависимости от своей успешности может охватить и соседние нам страны.

«Победа в тендере АБР стала для Tracified кульминацией захватывающих двух месяцев. Мы с нетерпением ждем возможности изучить границы платформы Tracified с помощью этого проекта и оказать долгосрочное влияние на агропродовольственный сектор Азербайджана», — заявила соучредитель Tracified Дилипа Джаятиллаке. Правительство Азербайджана планирует принять законы и постановления о безопасности пищевых продуктов, но поскольку агропродовольственный сектор страны сильно фрагментирован и состоит в основном из микро-, малых и средних предприятий пищевой промышленности, внедрение системы отслеживания пищевых продуктов не исключает сложностей.

Для решения этой проблемы Азиатский банк развития планирует внедрить систему отслеживания в сегменте продуктов питания, кормах, сельхозживотных и пищевых добавок. Управление проектом возложено на Агентство продовольственной безопасности, а сама компания Tracified будет внедрять и настраивать систему отслеживания с помощью общедоступной цепочки блокчейна, создавать решения для физической маркировки, проводить тренинги посредством местных консультантов и давать рекомендации по масштабированию системы.

Касаясь вопроса применения блокчейн-технологий, гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов сказал #, что задача продовольственной безопасности остается на актуальной повестке. А во главе угла ставится обеспечение населения не просто нужными объемами продовольствия, но продукцией высокого качества. По его свидетельству, для достижения этой цели многое еще предстоит сделать.

Говоря о местных отраслевых реалиях, специалист отметил, что в этой сфере на сегодняшний день используются довольно интересные технологии, в том числе связанные с цифровой экономикой и электронным сельским хозяйством. Однако использование цифровой экономики должно иметь комплексный характер. Ведь известно, что данная инновация позволяет оцифровывать все имеющиеся данные, которые обнаруживаются в ходе определенных транзакций.

«Но в большинстве случаев на этом все заканчивается, и снова встает вопрос: что делать дальше? — отметил профессор. — С этой точки зрения большой интерес представляет использование блокчейн-технологий в сельском хозяйстве. На сегодняшний день многие страны мира стали все чаще обращаться к возможностям этой технологии будущего, разрабатывая инновационные подходы в данном направлении. Прежде всего, здесь важно отметить, что блокчейн делает более прозрачной и оперативной всю систему агробизнеса. Более того, сама по себе цепочка производства — поставок — реализации продукции сельского хозяйства предстает в виде блоков».

Выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию, позволяет осуществлять определенные транзакции. Важно отметить, что только блокчейн не увеличивает доходы фермеров, но обеспечивает технологическую инфраструктуру для таких вещей, как оцифровка, автоматизация и отслеживание, которые в совокупности приводят к тому, что фермеры получают прибыль в современном сельском хозяйстве.

«Существуют сложности, связанные с прозрачностью в цепи производства и поставок сельхозпродукции с точки зрения пищевой безопасности. Скажем, потребители интересуются происхождением и прочей информацией относительно сельхозтоваров, которые выносятся на рынок. Наконец, местная сельхозпродукция сегодня востребована и интересна западным потребителям, поскольку отличается высоким качеством и органикой. В данном случае использование блокчейна представляет удобство для потребителей, поскольку таким образом раскрывается максимум информации о производстве», — пояснил ученый.

По данным собеседника, покупателям, продавцам, дистрибьюторам и продуктовым сетям не помешает знать, где находится отправленный им груз с продовольствием. «Рядовые покупатели также, вероятно, хотели бы знать, где была еда до того, как попала на обеденный стол. Тенденция развития основанного на блокчейне сельского хозяйства обещает упростить каждый этап выращивания и распределения продовольствия.

Блокчейн предоставляет всем участвующим сторонам единый источник правдивой информации для сельскохозяйственной логистической цепочки. Профессор обращает внимание на важность рассмотрения данного вопроса в контексте трех основных направлений — производства, поставки и продажи продукции сельского хозяйства.