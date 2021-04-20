«Azerkosmos» запустил платформу спутникового интернета

ОАО «Azerkosmos» запустило спутниковую интернет-платформу Azconnexus, которая будет предоставлять услуги спутникового интернета в Азербайджане.

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО, платформа обеспечивает бесперебойное, безопасное и качественное интернет-обслуживание через телекоммуникационный спутник Azerspace-1, которым управляет Azerkosmos.

Платформа позволит пользователям получать доступ к различным типам трафика через спутниковый Интернет, включая видео, аудио и данные.

Azconnexus будет предоставлять высокоскоростной Интернет для предприятий, расположенных в районах, где кабельный Интернет и мобильная связь слабые или отсутствуют, а скорости сетей 3G / LTE низкие.