Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы двусторонних отношений.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Стороны поговорили о ходе реализации договоренностей.

Отмечается, что Пашинян и Раиси обменялись мнениями относительно региональной платформы «3+3», заметив, что прошедшая в Тегеране встреча была полезной.

Формат «3+3» предполагает участие России, Ирана, Азербайджана, Армении, Турции и Грузии.

Первое заседание группы прошло в декабре 2021 года в Москве на уровне замглав МИД пяти стран. Еще одно заседание, на этот раз с участием министров стран «пятерки» прошло в октябре 2023 года в Иране. Следующая встреча состоится в Турции в 2024 году.