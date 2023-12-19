19 декабря состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщает #, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, а также региональная ситуация.

Спецпредставитель М.Швыдкой рассказал о мероприятиях, проводимых в России в связи со 100-летием Великого лидера Гейдара Алиева, которое мы отметили в этом году, и заявил, что готов поддержать реализацию совместных мероприятий между двумя странами в культурной и гуманитарной сферах в следующем году.

На встрече был проведен обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.