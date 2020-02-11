Азербайджанцы из России: «Пахлава» многое дала нам в жизни!

Сборная азербайджанцев России – команда КВН «Пахлава» дебютировала в сезоне телевизионной лиги, и в одночасье полюбилась зрителям. Команда успешно прошла в четвертьфинала, и сейчас готовится к очередной встрече с бакинцами. Откуда ребята, чем занимаются в России, и какую роль сыграла «Пахлава» в их жизни # рассказывает капитан команды Эльдар Гасанов:

— Как пришла идея играть в Азербайджанской телевизионной лиге КВН?

— Мечта играть в КВН была всегда. Увидел, что в Азербайджане стартует сезон и подумал: «время пришло!». Собрал команду, все отлично. Проблема была лишь в отсутствии спонсоров. И мы почти смирились. Но в последний момент нас поддержало Министерство молодежи и спорта Азербайджана. А дальше еще и Государственный комитет по работе с диаспорой.

— Представьте свою команду…

— «Пахлава SHOW» — это Кямран Ахундов, Эльвин Агаев и я. Эльвин — наш фронтмен. Он сразу стал любимчиком публики. Его сценический образ дяди Джаваншира теперь от нас буквально требуют! Я уверен, что у Эльвина большое будущее.

Кямран Ахундов — мозг нашей команды. Он идеально владеет азербайджанским языком, отлично знает историю Азербайджана и является чемпионом страны по игре «Что? Где? Когда?». Тексты песен в наших выступлениях пишет именно он.

В составе команды играла и Шейла Кадашова, — известная блогерша из Екатеринбурга.

— А почему именно «Пахлава»?

— «Пахлава» была создана, когда учился в 11 классе. В тот время я как раз начал снимать влоги на русском языке. Прошло уже 5 лет. «Пахлава» многое дала мне в жизни. Поэтому практически все свои проекты называю именно так.

Со временем познакомился с ребятами, мы сдружились и стали делать общий проект. На моей странице в соцсети Инстаграм (e1dargasanov1) мы выкладываем социальные ролики на азербайджанском языке. К сожалению, мою предыдущую страницу с аудиторией более 20 тысяч фолловеров, взломали. У Эльвина своя страница, где он выкладывает юмористические ролики на русском (pahlavashow). У нас также есть канал на YouTube, где мы делимся влогами из нашей жизни. Кстати, скоро там будут очень интересные влоги из КВН. Покажем закулисную жизнь веселых и находчивых.

— Какая сфера юмора интересна вам больше всего?

— Нас регулярно приглашают на различные проекты. На днях приняли участие в новой передаче Азербайджанской молодежной организации России «Деловая кухня». Сквозь призму своих проектов мы показываем повседневные проблемы. Также представляем в России молодежь Азербайджана. Принимаем участие в различных крупных международных и всероссийских форумах, в том числе «Таргим» в Ингушетии, где стали победителями в одной из номинаций, «Поколение Z», где также стали победителями, «YouLead» и мн. др.

— Ваш старт в сезоне Азербайджанской лиги оказался очень успешным. Нацелены на победу?

— Мы нацелены в первую очередь на то, чтобы поделиться классным контентом. Ну, и, конечно же, хотим получить новые эмоции.

— Какое мнение о конкурентах?

— У нас в КВН появились друзья. Мы поддерживаем друг друга, некоторые ребята даже провожают нас в аэропорт. Дело в том, что мы приезжаем на каждую игру из Москвы. С другими ребятами видимся и после КВН, несмотря на то, что они, к сожалению, уже покинули этот сезон.

— На какие темы нужно шутить, чтобы понравиться публике?

— У каждой команды свой метод. И мы, как представители студенческой молодежи из России должны делать соответствующий упор. Наша фишка — показывать то, с чем сталкиваются азербайджанцы в России.

— А есть секрет, как покорить жюри?

— Мы задали высокую планку на фестивале. Расслабились на 1/8, что огорчило жюри. И теперь в 1/4 нам нужно будет показать всю свою мощь. Секрет, наверное, в том, чтобы быть максимально естественными на сцене, делать все от души, заражать людей смехом…

— На какую тему в КВН лучше не шутить?

— Мне немного сложно ответить на этот вопрос. Ибо нам еще ни разу не «вырезали» шутку из-за того, что она была какая-то неудачная или не подходила под формат. Единственная причина, по которой иногда резали материл на редакторских прогонах, была связана с ограничением по времени.

Но, как мне кажется, не стоит шутить на тему расизма. Ни на сцене, ни в жизни.

— За что вы любите КВН?

— За атмосферу. За все, что происходит за сценой в последние часы перед выходом. И, конечно же, за энергию зала, которую мы чувствуем на сцене.