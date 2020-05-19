Азербайджанцы и «Живая Классика»: гонка за победу началась

Международный конкурс юных чтецов «Живая Классика» в этом году объединил конкурсантов от 10 до 16 лет со всего мира. В ходе отборочных туров, которые продолжатся до 28 мая. Жюри выберет 30 лучших выступлений, которые попадут в полуфинал и финал конкурса.

Как сообщает #, Азербайджан на конкурсе представляют Лейла Гусейнли, Искендер Гулиев и Иван Телегин.

В связи с пандемией Covid-19 конкурс в этом году проходит в онлайн формате. На основе оценок жюри будет составлен рейтинг, и 30 конкурсантов с лучшим рейтингом попадут в полуфинал, который, как и финал, состоится в режиме онлайн и каждый желающий сможет наблюдать за оценками жюри в прямом эфире. Финал конкурса состоится 1 июня в 15:00. Также будет доступно и народное голосование, победители которого получат специальные призы.

Все участники разделены на 22 группы. Задача каждого – прочитать отрывки из разных произведений известных поэтов на русском языке.

В состав членов жюри проекта вошли представители разных стран. В отборочных и финальных этапах конкурса в качестве судей примут участие и два представителя от Азербайджана: журналист Лейла Курбанова и актер Теймур Рагимов.

«Проведение состязания в онлайн формате имеет как минусы, так и преимущества. С одной стороны, традиционная атмосфера конкурса пропадает. Ребята не видят ни членов жюри, ни других участников. Они выступают не на публику, что для некоторых легче и привычнее, а читают дома на камеру. Я была в составе национального жюри и в прошлом году, когда выступления оценивали вживую, и в нынешнем, когда отбор проходил онлайн. Так вот, когда голосование проходит онлайн, возможны помехи в звуке или видеоряде, «рассинхрон», и переслушать или пересмотреть не получится – все происходит в реальном времени», — рассказывает в интервью «Зеркало» Л. Курбанова.

Из плюсов онлайн формата она выделила главное: организаторам не пришлось отменять или переносить конкурс, а также то, что проект стал доступнее для ребят, которым не нужно никуда ехать, а просто записать видео и отправить его на рассмотрение жюри. Жюри также будет оценивать выступления ребят, не выходя из дома.

Отмечая, что «Живая классика» — это конкурс, в котором школьники читают прозу, написанную на русском языке, член жюри подчеркивает, что здесь есть ряд нюансов: выбор произведения должен подходить участнику, само стихотворение — нравиться ему, и в то же время быть интересным для слушателей.

«Нужно понять произведение, придумать, как донести его до слушателей с помощью дикции, голоса, жестикуляций. И конечно, есть такое понятие как талант. Оценивать детей особенно трудно и ответственно. Я, к примеру, вообще не могу смотреть «Голос. Дети». Они ведь там все такие замечательные, волнуются, стараются, ну и что, пусть пару нот кто-то не дотянет, но все равно они уже все лучшие. Для себя я решила: сделаю все, чтобы быть максимально объективной, постараюсь помочь пройти действительно талантливым, способным ребятам. Я конечно не профессионал, но люблю литературу и очень люблю театр, и, по крайней мере, как зритель кое-что в этом понимаю. В этом году вместе со мной в состав международного жюри вошел Теймур Рагимов, молодой актер Академического Русского Драмтеатра. Он — представитель актерской династии, талантливый артист, который уже несколько лет работает с детьми на курсах актерского мастерства», — рассказала Курбанова, пожелав успеха всем участникам, вне зависимости от страны или города.

«Неважно, какое место вы займете, прошли вы в международный отбор или нет, все равно вы все смелые, яркие и талантливые», — заключила представитель жюри от Азербайджана.

Своими впечатлениями и ожиданиями от конкурса с корреспондентом # также поделился и Теймур Рагимов:

«Уровень участников достаточно неплохой, и меня очень радует, что дети со всего мира продолжают изучать русский язык, великую русскую литературу и несут русскую речь в массы. Русский язык нельзя забывать. Это язык Пушкина, Достоевского, Чехова, Тургенева, и других великих писателей, которые внесли свой вклад в мировую литературу. Уверен, что жюри будет беспристрастно в своей работе, за себя лично могу сказать, что постараюсь быть максимально справедливым и объективным. Желаю удачи нашим ребятам, и уверен, что у них все получится. Они все очень талантливые, хорошо и правильно владеют русским языком», — сказал Рагимов.

Конкурс «Живая классика» был учрежден в 2011 году, а спустя два года получил международный статус.