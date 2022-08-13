Перед руководством Азербайджанской армии поставлены конкретные задачи, связанные с вводом в строй новой дороги в объезд города Лачын.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании в Центральном командном пункте с участием заместителей министра, командующих войсками, начальников управлений, отделов и служб министерства.

Министр обороны поручил улучшить повседневную служебно-боевую деятельность войск, а также качество учений и практические навыки военнослужащих, чтобы поддерживать уровень боеготовности подразделений на высоком уровне.