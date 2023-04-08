В столице Румынии Бухаресте стартовал квалификационный турнир лицензионного характера к соревнованиям по таэквондо III Европейских игр. Первый день соревнований сложился успешно для сборной Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, член нашей сборной Сайяд Дадашев завоевал титул победителя турнира. Наш таэквондист, выступающий в весовой категории 54 кг, в полуфинале победил грузина Дату Ахаладзе со счетом 2:0. Он также показал свою силу против украинца Максима Манекова в финале. Сайяд, вновь победивший со счетом 2:0, завоевал и золотую медаль, и лицензию на участие в «Краков-2023».

Ханоглан Керимов (63 килограмма) довольствовался бронзовой медалью. Хотя наш представитель выбил из соревнования молдаванина Алина Манолу (2:0), в полуфинале он уступил Кристиану Боргену (Норвегия, 0:2) и занял третье место.

Завтра на турнире выступит Хамидреза Бадриалиабади (+87 кг). Победитель каждой весовой категории получает право на участие в «Кракове-2023».

Следует отметить, что Дадашев стал нашим 8-м таэквондистом, прошедшим отбор на III Европейские игры, которые пройдут в Кракове (Польша). До него Гашим Магомедов (58 килограммов), Джавад Агаев (68 килограммов), Эльтадж Гафаров (74 килограмма), Талех Сулейманов (87 килограммов), Миная Акберова (46 килограммов), Патимат Абакарова (49 килограммов) и Фарида Азизова (67 килограммов) получили право на участие в «Кракове-2023». Соревнования по таэквондо на Европейских играх пройдут 23-26 июня.