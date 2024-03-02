9-11 марта в Софии (Болгария) пройдет Европейский олимпийский квалификационный турнир по таэквондо.

Как передает azerisport.com, стало известно, кто из спортсменов Азербайджана выступит в мужском соревновании. Азербайджан на квалификационном турнире будет представлять 2-кратный чемпион мира, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады-2016 Милад Беиги Харчегани (+80 кг).

По регламенту, Азербайджан на турнире в целом может добыть три лицензии (одну в мужском соревновании, два в женском). Лицензию на Игры-2024 получат только финалисты квалификационного турнира.

Ранее, напомним, таэквондист Гашим Магомедов (58 кг) завоевал олимпийскую лицензию.