Азербайджанский параатлет Ламия Велиева завоевала еще одну золотую медаль на турнире 2023 World Para Athletics Grand Prix в итальянском городе Езоло.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, наша паралимпийская чемпионка одержала победу в беге на дистанцию 100 метров с результатом 12,45 секунды.

Благодаря этому результату Ламия Велиева получила лицензию на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в июле в Париже.

Отметим, что на днях наш параатлет также стала первой в беге на дистанцию 400 метров, завоевав право на участие в соревнованиях мирового первенства и по этой дисциплине.