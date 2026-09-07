Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра стала победительницей международного турнира Cameroon International 2026.
Как сообщает İdman.Biz, спортсменка выступила в одиночном разряде соревнований серии International Challenge. Благодаря высокому рейтингу она начала борьбу со стадии 1/8 финала.
В первом матче Захра победила представительницу Уганды, а в четвертьфинале оказалась сильнее бадминтонистки из ОАЭ. В полуфинале азербайджанская спортсменка вновь встретилась с представительницей ОАЭ и выиграла в двух сетах.
В решающем поединке Захра противостояла Пракрити Бхарате из ОАЭ. Азербайджанская бадминтонистка одержала победу со счетом 2:0 (21:16, 21:19) и завоевала золотую медаль турнира.